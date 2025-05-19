كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل، غاضب من تأخر إعلان تنصيبه مديرا فنيا للفريق خاصة أنه حضر للقاهرة وترك ناديه قبل انتهاء الموسم، ورغم ذلك تأخر إعلان تنصيبه رسميا.

أضافت المصادر: تم احتواء الأمر والحديث مع المدرب الإسباني حول استغلال هذه الفترة في التعرف على الفريق واللاعبين.

وأوضحت أن ريفيرو كان يتوقع أن يقود تدريبات الفريق عقب مباراة البنك الأهلي ولكن هذا الأمر لم يحدث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.