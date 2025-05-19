الإثنين 19 مايو 2025
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اقتصاد

انطلاق فعاليات برنامج تعزيز القدرات لشركات الزيوت العطرية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز القدرات لشركات الزيوت العطرية، والذي  ينظمه  المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أونلاين خلال الفترة من   19 إلى 23 مايو الجاري، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ممثلة في مشروع الابتكار الزراعي AIP، وشركة MF للإستراتيجيات، وبدعم وتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB).  

يأتى ذلك في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميق الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.  

 

كما يأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية المجلس لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزيوت العطرية من مواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الصناعة، بما يسهم في زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للزيوت العطرية ومشتقاتها، مستفيدًا من ثروتها النباتية الغنية، وتوافر الأيدي العاملة، وظروف الإنتاج المشابهة لأكبر الدول المنتجة في العالم مثل الهند.

وتم اختيار الهند كشريك معرفي في هذا البرنامج، كونها تعد أكبر منتج ومصنّع للزيوت العطرية ومكونات العطور عالميًا، وتمتلك خبرات واسعة وتقنيات متقدمة في هذا القطاع، فضلًا عن تشابهها مع مصر في وفرة المواد الخام الطبيعية وتكاليف التشغيل التنافسية.

 

أهداف ومحاور البرنامج 

يغطي البرنامج مجموعة من المحاور الحيوية التي تشمل:

• الوضع العالمي للزيوت العطرية وتطبيقاتها في صناعة العطور والعلاج بالروائح.

• اتجاهات السوق العالمية ومتطلبات المستهلكين.

• طرق استخلاص الزيوت العطرية وتقييم جودتها باستخدام أحدث التقنيات.

• تصنيف الروائح، وتطوير المنتجات باستخدام المواد الطبيعية.

• الإطار التنظيمي للتصدير ومتطلبات الأسواق الدولية.

• استراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

• التعبئة والتغليف وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

 

يهدف البرنامج إلى تحويل الزيوت العطرية من مادة خام إلى منتج مصنّع عالي القيمة من خلال دعم الشركات المحلية في تطوير منتجات قائمة على الابتكار والتخصص والتصدير المستدام.

ويعكس هذا البرنامج توجه المجلس التصديري للصناعات الغذائية نحو التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات النهائية المصنّعة عالية الجودة، مما يحقق أعلى عائد تصديري للدولة المصرية ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الصناعية المنشودة. وان التدريب بناء على التوصيات الخاصة بمؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية، وسوف يتبع التدريب زيارات للشركات.

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية صناعات الغذائية الشركات الصغيرة والمتوسطة

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