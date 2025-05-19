وصول طلائع حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري إلى السعودية

وصلت إلى الأراضي المقدسة أولى قوافل حجاج قرعة الحج السياحي المصريين القادمين عبر المسار البري، إيذانًا بانطلاق موسم الحج لهذا العام 1446هـ، حيث كان في استقبالهم المطوف المسؤول عن خدمة حجاج السياحة المصريين من المستوى البري، وسط حفاوة وترحيب كبير بالحجاج المصريين.

وأُقيمت مراسم استقبال خاصة للحجاج المصريين عكست روح الضيافة والاهتمام بضيوف الرحمن، وقد بدت السعادة على الحجاج المصريين لدى وصولهم إلى الأراضي المقدسة تمهيدا لأداء الفريضة.

استقبال أولى وفود حجاج قرعة الحج السياحي بالسعودية

واستقبل ممثلو المجموعة الحجاج المصريين بالورود والمياه المبردة ومياه زمزم والهدايا الرمزية، وسط أجواء مفعمة بالفرح والتقدير، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم تجربة حج متميزة منذ لحظة الوصول.

وأكد محمود دمنهوري، مستشار مجموعة الطوافة، ترحيب المجموعة بضيوف الرحمن من حجاج السياحة المصريين، مضيفًا أن موسم الحج يمثل لنا مسؤولية وشرفًا كبيرًا، ونعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان سلاسة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للحجاج، خاصة الأشقاء المصريين الذين نعتز بثقتهم وتعاونهم.

وصول حجاج قرعة الحج السياحي إلى السعودية

من جهته أعرب علي بندقجي، رئيس مجلس إدارة الماسية لخدمة الحجاج، عن ترحيبه الحار بالحجاج المصريين، قائلًا: “نُرحب بأشقائنا من مصر الغالية، ونسعد بأن نكون جزءًا من رحلتهم الإيمانية المباركة”.

وأضاف: "لقد هيأنا كل ما يلزم من إمكانات بشرية ولوجستية لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم لحجاجنا الكرام."

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