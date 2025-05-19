ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 37

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 37 بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

وتوج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الليجا منذ الجولة الماضية بعد الفوز أمام إسبانيول في مباراة الديربي للمرة الـ 28 في تاريخ البارسا.

وتلقى برشلونة الخسارة أمام فياريال 3-2 فيما فاز ريال مدريد أمام إشبيلية 2-0 بالجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الليجا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 37

1- برشلونة 85 نقطة

2- ريال مدريد 81 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 73 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 70 نقطة

5- فياريال 67 نقطة

6- ريال بيتيس 59 نقطة

7- سيلتا فيجو 52 نقطة

8- رايو فاليكانو 51 نقطة

9- أوساسونا 51 نقطة

10- ريال مايوركا 47 نقطة

11- ريال سوسييداد 46 نقطة

12- فالنسيا 45 نقطة

13- خيتافي 42 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 41 نقطة

15- جيرونا 41 نقطة

16- إشبيلية 41 نقطة

17- إسبانيول 39 نقطة

18- ليجانيس 37 نقطة

19- لاس بالماس 32 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

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