كواليس جلسة المصالحة بين النحاس ومعلول بعد أزمة مباراة البنك

حرص عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي على مصالحة على معلول لاعب الأهلي بعد أزمة تأخر نزوله في مباراة البنك الأهلي السبت الماضي، حيث تحدث النحاس مع اللاعب وأكد له أن ما حدث سوء تفاهم.

مصادر داخل الأهلي قالت إن معلول لم يعلق على الأمر الذي انتهى سريعا وسط صمت من معلول.

أضافت المصادر: معلول يرفض حاليا الحديث مع أحد داخل الفريق ومازال متأثرا بما حدث أمس الأول حيث غادر الملعب مباشرة ورفض أيضا التقاط الصور التذكارية مع بعض الجماهير بعض المباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

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