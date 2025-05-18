الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

حريق إسنا
حريق إسنا

وقع حريق هائل في كرم النخيل ظهر اليوم الأحد، بعزبة علي بدر التابعة لحاجر العضايمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، بسبب حرارة الجو، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية. 

حريق هائل في كرم النخيل في الأقصر 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في أشجار النخيل بمركز إسنا وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. 

وأسفر الحريق عن التهام أكثر من 150 نخلة و9 مواتير ري للأراضي الزراعية تقدر تكلفتهم بـ 2 مليون جنيه، وانتقل ضباط وحدة مباحث اسنا إلى موقع الحريق للوقوف على أسبابه، فيما دلت المعلومات الأولية على أن الحريق وقع بسبب ارتفاع حرارة الجو.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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