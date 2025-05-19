الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالأقصر (صور)

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينيه برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز، شمال الأقصر أعمال إزالة في المهد لعدد ٥ حالات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، وأسوار بالطوب الأبيض والمونة السوداء وبلغت المساحة الكلية ١٢٠٠ متر تقريبًا.

وتمت الإزالة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري ومدير حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية بالمدامود بحري ومسؤول القسم الفني بالقرية.  

إزالة حالات تعدي على الاراضي في الأقصر 

كما تابع رئيس المركز أعمال استكمال تركيب خط الطرد من محطة رفع الصرف الصحي بالزينيه قبلي حتي توصيله بالخط بمسافة ١٥٠ متر تقريبًا، وذلك لسرعة نهو الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي لدخول خدمة الصرف بالزينيه قبلي.

وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بالمدينة والقري التابعة لها بالشوارع الرئيسية والفرعية وذلك لظهور الشوارع بالمظهر اللائق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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