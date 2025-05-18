نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح معرض أثري بمتحف الأقصر للفن المصري القديم

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح معرض أثري بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة وهيئة البحث العلمي الفرنسي، وذلك تحت عنوان "المجوهرات الذهبية"، والذي تستمر فعالياته حتي ١٦ يونيو ٢٠٢٥.

معرض حُلى الكرنك بمتحف الأقصر

ألقي الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر، كلمة الافتتاح والترحيب ثم كلمة ترحيبية للدكتور عبد الغفار وجدي - مدير عام آثار الأقصر بالإضافة إلى كلمة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكلمة محمد عثمان الخبير السياحي وكذلك كلمة المدير العام للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي Dr. Antoine petit، والمستشار الثقافي للسفير الفرنسي Mr. David Sadoulet , وذلك بحضور محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية ونائب السفير الفرنسي Marie-Christine GERBER، ومجموعة من هيئة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمى والقيادات السياسية بمحافظة الأقصر والدكتور محمد خليل العماري، وأماني الشعولي أعضاء مجلس النواب، ومديري المناطق والمتاحف الأثرية بمصر العليا ولفيف من العاملين المهتمين بالحقل الأثري وأساتذة الجامعات والباحثين وأعضاء البعثات الأجنبية بالأقصر.



وألقي جيرمى جان هنرى - مدير المركز المصرى الفرنسى بالكرنك محاضرة عن المكتشفات الحديثة للمركز المصرى الفرنسى بمعابد الكرنك.



يضم المعرض مجموعة من القطع الأثرية ناتج أعمال حفائر المركز الفرنسي بالكرنك وهي عبارة عن - ثالوث طيبة – تميمة تمثل ثالوث طيبة (آمون – موت – خنسو) - تمثال للآلهة سخمت اللبؤة أو موت علي هيئة دلاية لقلادة - خاتمين للتمنيات الطيبة - مجموعة من الخواتم - مجموعة من التمائم - مجموعة لخرز من عقد مطلي بالذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.