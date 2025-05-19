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حوادث

بسبب غسالة الملابس، مصرع خادمة صعقا بالكهرباء بمدينة نصر والنيابة تطلب التحريات

الاجهزة الامنية،
الاجهزة الامنية، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة خادمة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء من غسالة الملابس أثناء أدائها مهام عملها بدائرة القسم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من مالك شقة يفيد بوفاة خادمة تعمل لديهم تأثرها بصعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمكان البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.


وبإجراء التحريات اللازمة تبين أثناء قيام الخادمة بامور العمل في المنزل تعرضت لصعق كهربائي من الغسالة وتوقفت عضلة القلب وأصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية ثم الوفاة


تم نقل الجثة إلى المشرحة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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