استدعاء أهل شاب لقى مصرعه صعقا في مصر الجديدة

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة عامل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل شقة سكنية بدائرة القسم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت باستدعاء أهل المتوفى لسماع أقولهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل عقار في منطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الشاب لقى مصرعه بسبب تعرضه لصعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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