جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام شخص قتل طليقته وأشعل النار في جثتها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ا" معاش، بالإعدام شنقا، لاتهامه بالقتل العمد لطليقته بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار نبيل عاطف أبو زينة، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وأحمد الشبيني وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

إعدام شخص لقتله طليقته

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها وإشعال النيران بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

قتلها وأشعل النار في جبتها

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ح.ع ا" بالمعاش، بالتعدي على المجني عليها " ع.ال.ع" ربة منزل، طليقته، بأن ذهب إلي محل سكنها حال حمله سلاح أبيض ومادة قابله للاشتعال، وطرق علي باب الشقة السكنيه محل إقامة المجني عليها، وتبين عدم وجودها، فانتظرها لمدة 10 دقائق، وعقب عودتها قام بالتعدي عليها داخل الشقة مستخدما السلاح الأبيض، إلا أنها حاولت الفرار منه فسدد عدة طعنات لها وعقب تأكده من أنها فاضت روحها أضرم النيران بها مستخدما مادة سريعة الاشتعال، وتبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسبب عدم رد المجني عليها للمنقولات وخلافات قضايا بينهما، فقرر الانتقام منها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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