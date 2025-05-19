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مدير الكمبيوتر التعليمي بالمعاهد الأزهرية يتابع فعاليات برنامج مكافحة الفساد بالإسكندرية

فعاليات برنامج مكافحة
فعاليات برنامج مكافحة الفساد بالإسكندرية

تابع فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع  المعاهد الأزهرية فعاليات برنامج مكافحة الفساد، والذي يُعقد تحت رعاية الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمقره في سموحة، كما تفقد سير تدريبات الترقي المُقامة في معهد فتيات سيدي بشر.

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جاء ذلك في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على المتابعة المستمرة لسير التدريبات والامتحانات.

وفي سياق متصل، تابع "نصر الدين" أعمال لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بإدارة المنتزه التعليمية، واطمأن على انتظام سير الامتحانات والتزام المعاهد بالإجراءات المنظمة لها.

كما تابع مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، يرافقه  عبده عبداللطيف مدير التنسيق، أعمال لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية بمعهد النور، ولجنة عبدالحليم محمود، وشددا على توفير المناخ المناسب للطلاب وتذليل العقبات أمام سير الامتحانات بانضباط وانتظام.

تأتي هذه الجولات في إطار المتابعة الفعالة لضمان جودة الأداء والالتزام بمعايير العملية التعليمية والتدريبية.

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سموحة سيدي بشر المعاهد الأزهرية

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