الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، تقسيم الصفقات التي تطمح الادارة في التعاقد معها في الانتقالات الصيفية الجارية لدعم الفريق الأول لكرة القدم على مرحلتين.

المرحلة الأولى، وهي الصفقات التي يحتاجها الفريق بشدة لوجود نواقص حادة بصفوف الفريق، وستكون قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم ٤ يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية.

والمرحلة الثانية، ستكون بعد العودة من مونديال الأندية، خاصة أن هناك فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد، وسيتخللها فترة إعداد، وسيكون هناك متسع لإبرام الصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم مراكز الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وخط الوسط والهجوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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