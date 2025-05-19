الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، تقسيم الصفقات التي تطمح الادارة في التعاقد معها في الانتقالات الصيفية الجارية لدعم الفريق الأول لكرة القدم على مرحلتين. 

المرحلة الأولى، وهي الصفقات التي يحتاجها الفريق بشدة لوجود نواقص حادة بصفوف الفريق، وستكون قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم ٤ يونيو المقبل للمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية.

والمرحلة الثانية، ستكون بعد العودة من مونديال الأندية، خاصة أن هناك فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد، وسيتخللها فترة إعداد، وسيكون هناك متسع لإبرام الصفقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتدعيم مراكز الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر وخط الوسط والهجوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتقالات الصيفية الجارية الدورى المصرى الممتاز بطولة كأس العالم للأندية محمود الخطيب نادي الاهلي محمود الخطيب المشرف العام على الكرة

مواد متعلقة

فرمان النحاس يسعد لاعبي الأهلي قبل مواجهة فاركو

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

مودرن سبورت يخطف فوزا ثمينا من الإسماعيلي بالدوري

الإسماعيلي يتقدم على مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول

22 لاعبا بقائمة الشياطين الحمر لمواجهة البنك الأهلي الحاسمة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

هاني وعطية الله يقتربان من الانضمام لقائمة الأهلي أمام البنك
ads

الأكثر قراءة

نوال الدجوي تكشف تفاصيل المسروقات: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و15 كيلو ذهب

التفاصيل الكاملة لسرقة ملايين الجنيهات والدولارات من منزل الدكتورة نوال الدجوي

صراع على مراكز التشامبيونزليج، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة برايتون وليفربول

الأهلي يقرر تقسيم صفقاته الصيفية

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

الزمالك يترقب موقف أسامة جلال من أجل حسم الصفقة

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في سعر الليمون وورق العنب، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

عقوبة ارتكاب خطأ طبي لمتلقى الخدمة وفقا لقانون المسئولية الطبية

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية