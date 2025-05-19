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رياضة

النحاس يضع استقالته أمام الخطيب بعد حسم الدوري

عماد النحاس
عماد النحاس

 قال مصدر داخل الأهلي، إن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي سيضع استقالته أمام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة فاركو الأخيرة بالدوري، لرفع الحرج عن النادي وترك القرار للمشرف العام على الكرة بشأن حسم تواجده من عدمه في المرحلة المقبلة رفقة الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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