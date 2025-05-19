التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة بعثة الحج.. زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة.. والأوقاف توزع كتابًا لشرح المناسك

غادرت أمس الأحد أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.

مراحل مغادرة أفواج حج الجمعيات الاهلية الي الاراضي المقدسة

ووصل أمس حجاج محافظتي الجيزة والقليوبية من المستوى الثالث ويبلغ عددهم 776 حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة، وعقب ذلك يتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم 30 مايو الجاري، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة.

أما فيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية فتسعى الوزارة بكل قوة إلى الحفاظ على المكانة الكبيرة والثقة الغالية التي وصل إليها في المواسم السابقة والعمل على تجويد الخدمات وإراحة الحجاج لكي يؤدوا المناسك ويتفرغون للعبادة دون تعب أو إرهاق في، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم هذا الموسم الحج لما يقرب من 12 ألف حاج، حيث تم تنفيذ ثلاثة مستويات هذا الموسم وهي كالتالي:

- مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي» لـ 1371 حاجا.

- مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي» لـ 5531 حاجا.

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي»لـ 5613 حاجا، كما يبلغ عدد المشرفين 272 مشرفا بواقع مشرف لكل 46 حاجا، وعدد بعثة الوزارة 40 زميلا وزميلة.

التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

كما أتمت وزارة التضامن الاجتماعي التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتوفر الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تستمر الوزارة في توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

وأشارت الوزارة الى أن هذا الموسم تم منح الفرصة للسيدات في الإشراف بعدد أكبر، وكذلك بتوفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية، ولدينا كل الثقة في تقديم بعثة حج الجمعيات الأهلية وكافة البعثات المصرية موسم حج على أعلى مستوى.

زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة

فضلًا عن العمل على زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة، وعلى مستوى الفنادق، حصة الوزارة في حج 2025 أكبر من العام الماضي إذ بلغ عددها 12 ألف حاج كما تم اختيار فنادق فى المنطقة المركزية الخاصة بالحرمين حيث إن المستوى الاقتصادي الخاص بالوزارة يبعد عن الحرم 1400 متر فقط مصنف 4 نجوم، وفنادق فى المدينة المنورة لا تقل عن 3 نجوم وكلها لا تزيد على 300 متر عن الحرم، بالإضافة إلى خدمات تأهيل المشرفين من السيدات أو الرجال لتقديم أفضل توعية.

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجانب المصري أو السعودي، وحضور كافة اللقاءات الخاصة بالتأهيل والتوعية وتفاصيل رحلة الحج قبل مغادرة الأراضي المصرية، وعدم إخفاء حالة الحاج الصحية وحضور اللقاءات التنظيمية وعدم التعامل بشكل فردي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن هناك تعاون تام بين كافة البعثات المصرية سواء حجاج القرعة أو السياحة أو الجمعيات الأهلية فضلا عن التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية لتقديم موسم حج متكامل، وهذا التعاون سيكلل الموسم بالنجاح.

من جانب أخر وجه أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقاء أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، مؤكدا أن الجميع سيبذل قصارى الجهود من أجل تقديم موسم حج ناجح يليق بالمكانة التي وصل لها حج الجمعيات الأهلية.

وأشار أن هناك مشرفين من المؤسسة القومية لتيسير الحج قد غادروا إلى الأراضي المقدسة ليكونوا في مقدمة استقبال الحجاج في المطارات لتيسير كافة الإجراءات، وكذلك إنهاء إجراءات التسكين في الفنادق المتعاقد عليها، متمنيًا كل التوفيق لأعضاء البعثة الإشرافية للوزارة في إنجاح موسم الحج هذا العام.

غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر مع بعثة وزارة الداخلية، وكذلك الجانب السعودي للعمل على تذليل أية عقبات تواجه حجاج الجمعيات الأهلية.

من جهة أخرى أعدت وزارة الأوقاف كتابًا مبسطًا وعمليًا يشرح أعمال الحج مرتبة ومنظمة بسهولة ويسر، وقامت بتوزيع (٢٥ ألف) نسخة من الكتاب، موضحًا أن وزارة الأوقاف أعدت مشرفين من الوزارة لشرح مناسك الحج، وتقديم الخدمات العاجلة للحجاج.

وأوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرًا، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية، مشيرًا إلى أن "مصر للطيران" تنقل هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

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