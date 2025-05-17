موعد انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

وجه أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقاء أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، مؤكدا أن الجميع سيبذل قصارى الجهود من أجل تقديم موسم حج ناجح يليق بالمكانة التي وصل لها حج الجمعيات الأهلية.

أول أفواج حج الجمعيات الأهلية

وأكد عبد الموجود انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا الأحد الموافق 18 مايو، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.

وشدد على أن هناك مشرفين من المؤسسة القومية لتيسير الحج قد غادروا إلى الأراضي المقدسة ليكونوا في مقدمة استقبال الحجاج في المطارات لتيسير كافة الإجراءات، وكذلك إنهاء إجراءات التسكين في الفنادق المتعاقد عليها، متمنيًا كل التوفيق لأعضاء البعثة الإشرافية للوزارة في إنجاح موسم الحج هذا العام.

غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر مع بعثة وزارة الداخلية، وكذلك الجانب السعودي للعمل على تذليل أية عقبات تواجه حجاج الجمعيات الأهلية.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، وذلك قبل انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا.

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