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حوادث

20 مايو محاكمة سائق سيارة بتهمة قتل طفل بالخطأ في الزاوية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 20 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق سيارة بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الزاوية الحمراء، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياتها. 

وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة. 

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة طفل أثناء عبوره الطريق. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

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