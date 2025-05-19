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رياضة

الأهلي يرفض فتح ملف تجديد ربيعة، اعرف التفاصيل

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي إن ملف تجديد رامي ربيعة مدافع الفريق تم إغلاقه ولن يتم التطرق اليه إلا اذا طلب اللاعب فتح الملف وابداء رغبة في حسمه مجددا مؤكدا أن النادى قدم عروضه التي تحفظ عليها اللاعب ولا يكون هناك جديد في الأيام الآخيرة بشأن هذا الملف. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي رامي ربيعة

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