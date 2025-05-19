الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

قطار
قطار

 توقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتزامن مع عودة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين، ارتفاع معدل تأخيرات القطارات، على الوجهين البحرى والقبلى.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٥٠ دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة. 

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.   

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٢٥ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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