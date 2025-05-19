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رياضة

في الوقت المناسب، أنشيلوتي يحسم مصير مودريتش مع ريال مدريد

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رضاه بعد الفوز 2-0 خارج الديار أمام إشبيلية، في الجولة قبل الأخيرة من عمر الليجا.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، طرد ثنائي أصحاب الأرض، لويك بادي وإسحاق روميرو بيرنال.

أنشيلوتي يتحدث عن مودريتش والفوز على إشبيلية 

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة بسبب الأجواء داخل الملعب وحالتي الطرد، مما جعل اللقاء أقل حدة".


وتابع: "كان يمكننا تقديم أداء أفضل، لكن بمجرد أن أصبحنا متفوقين عدديا، لم نكن بحاجة لبذل جهد أكبر".

ولفت: "الجميع يعرف مدى حب جماهير الريال للوكا مودريتش، وسيكون هناك الوقت المناسب لاتخاذ القرار الأمثل بالنسبة له وللفريق بكل هدوء".

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للميرنجي في صيف 2012، قادما من توتنهام.
 

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