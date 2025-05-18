الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج للمحاكمة

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أمرت نيابة المرج باحالة عاطل بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات. 

التنقيب عن الآثار بالمرج

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم تمكن رجال المباحث من ضبطه المتهم وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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