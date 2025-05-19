وزير الإسكان: إزالة التعديات على 507 أفدنة ببني سويف والفشن الجديدتين

قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة إجمالية 507 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بامتداد مدينة بني سويف الجديدة، ومدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون بين جهازي المدينتين والشرطة المختصة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة مخالفات البناء غير المنطبق عليها قواعد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وكذا التعديات بنطاق المدن الجديدة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملة تمت بالتعاون مع مديرية أمن بنى سويف وقسم شرطة التعمير بالمدينة وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، وتم إزالة جميع التعديات الواقعة على قطعة الأرض بمساحة 300 فدان والتى تقدر القيمة المالية لها بمليار و500 مليون جنيه، وقد تم استرداد جميع المساحة المتعدي عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم والمشرف على مدينة الفشن الجديدة، إن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة تعمير مدينة الفيوم الجديدة، وقسم الشرطة المختص، وأسفرت عن إزالة التعدي واسترداد قطعة الأرض بمساحة 207 أفدنة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات وإزالة المخالفات داخل كردون المدينة.

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