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مواعيد اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد 2025-2026

مواعيد اختبارات الناشئين
مواعيد اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد 2025-2026

اختبارات الناشئين، أعلن نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة عن موعد بدء اختبارات الناشئين والبراعم موسم 2025 - 2026 بداية من يوم السبت 24 مايو الجاري.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد 

 تُقام الاختبارات على استاد نادي السكة الحديد وتبدأ يوم السبت الموافق 2025/5/24
الفترة الأولى: من 8:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا
 الفترة الثانية: من 4:00 مساءً إلى 8:00 مساءً

 أيام الاختبارات بنادي السكة الحديد

• السبت - الإثنين - الأربعاء:
للبراعم مواليد: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
• الأحد - الثلاثاء - الخميس:
للناشئين مواليد: 2005 -2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد

وتبلغ قيمة استمارة اختبارات الناشئين 2025 بنادي السكة الحديد مبلغ 100 جنيه.

جدير بالذكر أن نادي السكة الحديد يشارك في دوري المحترفين ويقود الفريق الأول الكابتن أيمن المزين في الموسم الجاري.

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