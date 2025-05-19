ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. ما تيسر من حياة أنطون تشيكوف القصة العربية القصيرة.. جمع بين الفلكلور والأدب.. وقدم 11 مجموعة أشهرها أيها الرجال

يوسف إدريس ، أنطون تشيكوف القصة العربية القصيرة، استفاد من تخصصه كطبيب فى كتابة القصة فأبدع فى تشخيص الأمور، هو صاحب طبيعة ثائرة متمردة أشعل الكثير من المعارك الفكرية والسياسية، أدبه نموذج للفن صاحب الرسالة، كتب القصة والرواية والمسرحية والكتاب فجمع فى قصصه بين الفلكلور والأدب، رحل عام 1991.



فى مثل هذا اليوم عام 1927 ولد الكاتب الأديب يوسف إدريس بقرية البيروم محافظة الشرقية، درس فى كلية الطب وتخرج طبيبا ليعمل فى مستشفى القصر العينى، لكن ظهرت ميوله الأدبية وهو طالب فكتب قصة قصيرة بعنوان "أنشودة الغرباء " عام 1950.

ترك الطب من أجل كتابة القصة

ترك الأديب يوسف إدريس مهنة الطب بصفة نهائية، وتفرغ لكتابة القصة والرواية والمسرحية فقدم 11 مجموعة قصصية أشهرها أيها الرجال وأرخص الليالي و9 مسرحيات أشهرها (الفرافير، والمهزلة الأرضية، المخططين، البهلوان).



أعماله تناولت معاناة المواطن البسيط الفقير فكتب من الروايات: (الحرام، النداهة، العيب، البيضا، رجال وثيران) وغيرها، كما قدم 15 كتابا فى الرحلات والانطباعات منها: (شاهد عصره، عن عمد اسمع تسمع، فكر الفقر وفقر الفكر، خلو البال ـ أهمية أن نتثقف) وغيرها.

يوسف إدريس مع الحكيم إحسان ونجيب محفوظ



وبدأت شهرة يوسف ادريس كأديب عندما نشرت مجموعته القصصية الأولى " أرخص ليالى " عام 1954 ليعلن من خلالها وجوده كأحد كتاب القصة القصيرة ومنها أطلق عليه تشيكوف العرب.

شهادة طه حسين خلق ليكون قاصا

قال عنه الدكتور طه حسين: "تهيأ يوسف إدريس في أول شبابه لدراسة الطب، ثم جد في دروسه وتحصيله حتى تخرج طبيبا، ولكن للأدب استئثار ببعض النفوس وسلطانا على بعض القلوب لا يستطيع مقاومته والامتناع عنه إلا الأقلون، يقرأ الناس كتابه الأول "أرخص الليالى" فيرضون عنه ويستمتعون به ويقرأه الناقدون للآثار الأدبية فيعجبون له ويعجبون به ويشجعون صاحبه على المضى في الإنتاج.. وأقرأه فأجد فيه من المتعة والقوة ودقة الحس ورقة الذوق وبراعة الأداء مثل ما وجدت في كتابه الأول وكأن الكاتب قد خلق ليكون قاصا".

الأديب يوسف إدريس

حول بدايته الأدبية والثقافية يقول الدكتور يوسف إدريس: “بدأت مشوارى مع المعرفة فى سن ثمانى سنوات كنت اقرأ الكتاب جيدا حتى استوعبه تماما، ولا أقرأه سوى مرة واحدة باستثناء القرآن الكريم الذى كنت أقرأه مرات ومرات لأن معانيه تختلف مع السن فإيمانى فى الرابعة عشرة غير إيمانى فى الخمسين. كما كنت أقرأ روايات أجنبية مترجمة وقرأت روايات أيضا باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومنها المؤلفات الحديثة مثل الكتب العلمية وتركيب الذرة والمناهج المتقدمة حتى أصبحت القراءة ممتعة جدا ومفيدة فى اتقان اللغات”.



بدأ الدكتور يوسف إدريس الكتابة فى مجلة روز اليوسف، ثم عمل محررا ثقافيا بجريدة الجمهورية وعينه السادات معاونا له فى سكرتارية الاتحاد القومى، فكتب إدريس ينتقد الاتحاد القومى وفصل من جميع مناصبه، وتولى بعد ذلك منصب رئيس قطاع المسرح وانتقل فى النهاية كاتبا متفرغا فى جريدة الأهرام فى عهد هيكل ضمن كتاب الدور السادس الكبار بالاهرام.

إني أشكو منك إليك

وخاض الدكتور يوسف إدريس معارك أدبية وفكرية كثيرة فهاجم الشيخ محمد متولي الشعراوى ووصفه بالممثل النصف موهوب، وهاجم الرئيس الراحل أنور السادات واتفاقية كامب ديفيد، واعترض على زيارة السادات للقدس، وفصل من الأهرام ومنع من الكتابة فى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك حتى وصل به الأمر إلى أن كتب خطابا إليه بعنوان " إني أشكو منك إليك ".

الكاتب الكبير يوسف إدريس

قدمت السينما المصرية العديد من روايات يوسف إدريس فى أفلام كانت الأكثر نجاحا والتى تركت علامة فى تاريخ السينما منها (النداهة، حادثة شرف، العسكرى الأسود، سجين الليل، العيب، الحرام) وغيرها.



كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنحه جائزة الدولة فى الأدب عام 1966، كما منحه السادات وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

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