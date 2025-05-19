معاينة فيلا نشب بها حريق في مصر الجديدة: تفحم جميع المحتويات

أمرت نيابة مصر الجديدة بالاستعلام من الحي عن ملاك فيلا مهجورة نشب بها حريق بمصر الجديدة، دون وقوع خسائر بشرية للوصول إليهم واستدعائهم لسماع أقوالهم، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بفيلا مهجورة بشارع الحجاز بدائرة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة تبين أن الفيلا مهجورة ولا يسكنها أحد منذ زمن بعيد، كما تبين أن المكان تفحم بالكامل بجميع محتوياته.

ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في السيطرة على النيران، ولم تسجل وقوع أيه إصابات بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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