بايدن ليس الأول.. رؤساء وملوك أصيبوا بالسرطان.. فرانسوا ميتران وريجان ورضا بهلوي «الأبرز».. وهذه قصة تشارلز الثالث مع المرض

أعلن مكتب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، اليوم الإثنين، عن تشخيص إصابته بنوع عدوانى من سرطان البروستاتا.

كما أوضح أن إصابته مصنفة بدرجة جليسون 9، والتى تشير إلى حدة الإصابة، مضيفًا أن السرطان قد وصل إلى العظام.

صحيح أنها لم تكن هذه أول إصابة لبايدن بالسرطان، لكنها الأشد، ففى فبراير 2023 خضع لعملية إزالة ورم سرطانى من الصدر، وفقا لطبيب البيت الأبيض السابق.

كما خضع بايدن قبل توليه مهام الرئاسة لجراحة لإزالة عدة أورام سرطانية جلدية غير ميلانينية.

ولا يعتبر بايدن الرئيس الأول الذي يتم تشخيصة بالسرطان بل سبقه العديد.

وفيما يلي أبرز الرؤساء الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان:

الملك تشارلز ملك بريطانيا

وسبق وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان.

ووفقا لبيان قصر بكنجهام حينها تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا، وبدأ الملك العلاج في العيادات الخارجية.

رئيس باراجواي الأسبق فرناندو لوجو

وتم تشخيص إصابة رئيس باراجواي الأسبق فرناندو لوجو بسرطان اللمفومة اللاهودجكينية، الذي يحدث في الجهاز الليمفاوي، وذلك في أغسطس 2010.

والجهاز الليمفاوي عبارة عن شبكة منتشرة في جميع أنحاء الجسم تقاوم الأمراض، وخضع الرئيس لأربعة أشهر من العلاج الكيميائي، وقال الأطباء إن السرطان كان خامدا في نوفمبر 2010.

ديفيد طومسون رئيس وزراء باربادوس الأسبق

وتم تشخيص إصابة ديفيد طومسون رئيس وزراء باربادوس الأسبق بسرطان البنكرياس في سبتمبر 2010، وهو مرض غالبا ما يكون مميتا، وتلقى طومسون العلاج الطبي في الولايات المتحدة، لكنه توفي في أكتوبر 2010، وكان عمره 48 عاما.

الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران

وجرى تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران بالسرطان، ولم يكن مضى وقت طويل على انتخابه رئيسًا في عام 1981، لكنه لم يكشف عن هذه المعلومات حتى أجرى عملية جراحية في عام 1992، وفي عام 1994 خضع ميتران لجراحة ثانية في البروستاتا وأعقبها علاج كيميائي، وقال إنه سيستقيل إذا أصبح الألم لا يحتمل.

ورغم أن ميتران اضطر إلى تقليص أنشطته من سبتمبر 1992، وكان ضعيفا جدا في الأشهر التسعة الأخيرة في منصبه، إلا أنه ظل بكامل قواه الذهنية، وأكمل ميتران فترتي الرئاسة ليصبح أطول رؤساء فرنسا شغلا للمنصب.

الرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو

في إبريل 1974 توفى الرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو، وهو في السلطة بسبب نوع نادر من السرطان يصيب خلايا البلازما، وكانت وفاته صدمة للجمهور الذي أبلغ أن الرئيس كان يعاني نوبات متكررة من الانفلونزا.

وتوفي بومبيدو في عهد كان الحديث فيه عن صحة الرئيس من المحرمات.

شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي

ودفعت أعمال الشغب الشاه إلى مغادرة إيران في يناير عام 1979، ولجأ إلى الخارج في وقت لاحق، وكان يعالج من مرض سرطان الغدد اللمفاوية في الولايات المتحدة، وتوفي الشاه في مصر في يوليو 1980.

الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافل

وكان الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافل مدخنا شرهًا، وأجريت له جراحة في عام 1996 لإزالة جزء من الرئة اليمنى بعد الاصابة بالسرطان.

وأعيد انتخابه رئيسا بعد ذلك بعامين، وتنحى عام 2003 في ختام ولايته، وتوفي هافل في وقت سابق من هذا الشهر.

الرئيس الأمريكي رونالد ريجان

في عام 1985 خضع الرئيس الأمريكي ريجان لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني حميد في القولون، واستمرت الجراحة ثلاث ساعات فقط، واستأنف ريجان توليه سلطات الرئاسة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وفي أغسطس 1985، خضع لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطان الجلد في أنفه وفي أكتوبر تمت إزالة مزيد من خلايا سرطان الجلد التي تم الكشف عنها في أنفه وأكمل ريجان فترتي رئاسة كل منهما أربع سنوات عام 1989، وتوفى عام 2004.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.