الإثنين 19 مايو 2025
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أخبار مصر

اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر يومى الإثنين والثلاثاء، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 19-5-2025

خبر سار للمواطنين، حالة الطقس غدا الإثنين في القاهرة الكبرى والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ويسود طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم،:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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