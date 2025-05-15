الخميس 15 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته

الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن أبوزهرة ونجله

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إيقاف هيئة المعاشات لمعاش والده بسبب شائعات وفاته، وإصرار المؤسسة الحكومية على مقابلة الفنان بنفسه للتأكد من كونه على قيد الحياة. 

وكتب أحمد أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ كانت تخرج من حين لآخر اشاعات عن وفاة والدي الفنان عبد الرحمن أبوزهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده”. 

وتابع: “ ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست شائعات صحافة ومواقع صفراء”.

وأضاف نجل أبو زهرة: “أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث وهناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة” 

وأكد أحمد أبو زهرة رفض طلبات هيئة المعاشات بحضور شخص غريب إلى منزلهم، فقال: “ طبعًا رفضنا أي حد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات، إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله أنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء وبدون ضجيج حوله”. 

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