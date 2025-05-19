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ثقافة وفنون

16.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات نجوم الساحل منذ بداية عرضه

نجوم الساحل
نجوم الساحل

 استطاع فيلم “نجوم الساحل” تحقيق إيرادات اقتربت من 20 مليون جنيه، منذ بداية عرضه، حيث وصلت إلى الآن 16 مليون 200 ألف جنيه.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

 ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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