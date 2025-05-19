رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان دار مصر لمناقشة مطالبهم

عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا، مع سكان كمبوند دار مصر (70 عمارة) بمنطقة الأندلس، وذلك لمناقشة المشكلات المتعلقة بأعمال اللاندسكيب والزراعات داخل الكمبوند.

وحضر الاجتماع المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، إلى جانب عدد كبير من سكان الكمبوند، الذين عرضوا أبرز التحديات التي تواجههم فيما يخص تنسيق الموقع العام والمساحات الخضراء.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى مداخلات السكان، ووعد بسرعة متابعة الملاحظات المطروحة، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المشروعات السكنية، وبخاصة ما يتعلق بالمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

كما طالب المهندس عبدالرؤوف الغيطى السكان بالتعاون مع الشركة المنفذة وعدم التعرض لها أثناء أداء عملها، مؤكدًا أن الشركة تقوم بتنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، وتحت إشراف كامل من الجهاز لضمان الجودة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز أن الجهاز بصدد إعداد مقترح مخطط لإنشاء نادٍ اجتماعي أمام الكمبوند، بهدف تقديم خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية متميزة لسكان المنطقة، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المجتمعية بالمدينة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سياسة جهاز المدينة الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 3972 وحدة سكنية بمواصفات صديقة للبيئة نموذج "الإسكان الأخضر" بمدينة العاشر من رمضان، بجانب مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية والمرافق بتوسعات المدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان نحو توفير الخدمات والمسكن الملائم للمواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميم مفاهيم التنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، وضمن استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن، كما أن مشروعات تطوير المناطق الصناعية تأتي في ضوء توفير البنية الأساسية الجيدة لدعم الصناعة بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات الإسكان والتطوير والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، حيث شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والالتزام بالمواصفات القياسية، بجانب الاهتمام والمتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقع مشروع "الإسكان الأخضر" في منطقتي الخدمات الإقليمية وحدائق العاشر بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية يضم 90 عمارة سكنية، تشمل 1842 وحدة بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا كاملة المرافق، وقد بلغت نسبة الإنجاز به 70%، مضيفًا أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة حدائق العاشر يضم 109 عمارات، تحتوي على 2130 وحدة سكنية بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا للوحدة كاملة المرافق، وبلغت نسبة الإنجاز به 65%.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، المناطق الصناعية A1 وA2، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وأعمال فرمة الطرق، تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.

كما تفقد رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد قطر 900 مم، الناقل لتصرفات جنوب غرب المدينة، والذي يُعد من المشروعات الأساسية لدعم التوسعات العمرانية والصناعية بالمنطقة، وتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بشكل عام.

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