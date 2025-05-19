رئيس قسم الإعلام بآداب الإسكندرية: الصحافة الورقية تحتضر والإعلام الرقمي يكتسح المشهد

أجرت فيتو حوارا مع الدكتور طه نجم رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، حول التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

ووضع الدكتور طه نجم يده على أزمة الصحافة والإعلام وطرح حلولًا عملية، واضعًا مصلحة الطالب والمهنة في المقدمة.

وإليكم تفاصيل الحوار:

س: كيف تقيّم تطور قسم الإعلام بكلية الآداب في السنوات الأخيرة؟

شهد قسم الإعلام تطورًا ملحوظًا، بدأ بالاعتماد على نخبة من المتخصصين في تدريس الجوانب العملية، بجانب إرسال الطلاب للتدريب الميداني داخل المؤسسات الإعلامية، مما يعزز خبراتهم الواقعية. كذلك هناك تطوير مستمر في المقررات ونظام الدراسة، بما يواكب تطورات المهنة.

س: ما أبرز التحديات التي تواجه تدريس الإعلام في الجامعات الحكومية؟

أ هم التحديات هي نقص التجهيزات التكنولوجية، وارتفاع تكلفة المعدات والاستوديوهات، في ظل تزايد أعداد الطلاب. لكننا نحاول مواكبة العصر من خلال إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية الحديثة ضمن العملية التعليمية.

س: هل توجد خطة لتطوير المناهج لمواكبة متطلبات العصر الرقمي؟

بالفعل، هناك خطة لتحديث اللائحة الدراسية هذا العام بشكل جذري. وقد بدأنا بالفعل برنامج الإعلام الرقمي في كلية الإعلام والاتصال بالجامعة الأهلية. أما قسم الإعلام بكلية الآداب، فسيُعاد النظر في مقرراته خلال مؤتمر علمي قريبًا، تمهيدًا لوضع لائحة جديدة تواكب العصر الرقمي.

س: ما الذي يميز خريج قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية؟

أولًا، وجود أساتذة ذوي كفاءة وخبرة عملية ومهنية. ثانيًا، التعاون مع صحفيين وإعلاميين من مختلف المؤسسات في التدريس العملي، وهو ما يمنح الطلاب خبرة واقعية ومباشرة لدينا مزيج ناجح من الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

س: هل الدراسة الأكاديمية كافية لصناعة إعلامي ناجح؟

لا، الدراسة وحدها لا تكفي،و نحن نطبق نظامًا يُخصص ساعتين نظريتين للتدريس الأكاديمي، وساعتين عمليتين يقدمهما خبراء من سوق العمل. هذه المعادلة تخلق توازنًا حقيقيًا بين المعرفة الأكاديمية والتدريب الميداني.

س: ما رأيك في صعود البلوجرز واليوتيوبرز على حساب الصحافة التقليدية؟

هما مساران مختلفان، البلوجرز واليوتيوبرز لهما جمهور محدد وموضوعات تهم الشرائح المستهدفة، لكنهم لا يغنون عن الصحافة التقليدية، خاصة في التغطيات السياسية والاقتصادية التي تتطلب تحقيقات وتحليلات معمقة.

س: كيف ترى دور الإعلام في تشكيل وعي الشباب؟

الإعلام التقليدي فقد تأثيره على وعي الشباب، بينما أصبحت السوشيال ميديا هي اللاعب الرئيسي في توجيه آرائهم وسلوكهم، و هذه الحقيقة تفرض علينا مواجهة الشائعات بمهنية وسرعة من خلال المتحدثين الرسميين، والذي تطبقه مصر حاليا على أعلى المستويات وكل تأخير يقابله تصديق الشائعات بشكل أوسع، وهو أمر مطبق أيضا في عدد من الدول الخليجية بنجاح.

س: هل ترى أن الصحافة الورقية يمكن إنقاذها؟

الصحافة الورقية أدت دورها، لكنها الآن تحتضر. الجمهور لم يعد مهتمًا بشراء جريدة، في ظل توفر الأخبار عبر وسائل رقمية سريعة ومختصرة. الأزمة ليست مالية فقط، بل تتعلق ببيئة العمل والجمهور نفسه، وعلينا أن نواجه تلك الحقيقة

س: هل المواقع الإلكترونية ستواجه نفس مصير الصحافة الورقية؟

بمرور الوقت، نعم. فكما تطورت الصحافة المطبوعة إلى إلكترونية، فإن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل الإعلام مجددًا، المحتوى سيُنتج آليًا، وستقل الحاجة للعنصر البشري. علينا أن نستعد لهذه المرحلة بكل ما فيها من تحديات، أبرزها مصداقية المحتوى ومكافحة التزييف.

س: هل هناك تعاون قائم أو محتمل بين نقابة الصحفيين وقسم الإعلام؟

حتى الآن التعاون يتم بشكل فردي، لكني أطمح إلى توقيع بروتوكول رسمي بين

نقابة الصحفيين بالإسكندرية والقسم، لضمان تدريب حقيقي وموثوق للطلاب، وللحد من استغلالهم من قبل جهات غير مؤهلة، وأتمنى أن تكون هناك برامج مشتركة ودورات تحت إشراف رسمي من القسم والنقابة معًا.

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