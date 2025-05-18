بعد تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ النواب، هل تتجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني؟

كشف عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة تصريحات الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة بشأن تحول مصر لـ الدعم النقدي بشكل كامل من موازنة 2026 -2027.

اتجاه حكومي بشأن التحول للدعم النقدي

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر: ”أن هناك اتجاها حكوميا للتحول إلى الدعم النقد بشكل كامل، لكن القرار لم يتخذ بشكل نهائي ولم يظهر في الموازنة المقبلة.

ولفت إلى أن الدعم النقدي قد يكون أفضل لأنه يقلل هدر الموارد ولكن هناك صعوبة في تطبيقه حال ارتفاع معدل التضخم، وأن هناك تخوفات من التحول للدعم النقدي إذا لم تكن الدراسات وافية.



شكل الموازنة من ناحية الدعم السلعي

وأشار إلى أن الموازنة المقبلة بشكلها الحالي اشتملت على زيادات في السلع التموينية بحوالي 5% عن العام الماضي، مؤكدًا أن هناك توقعات بالتحول الكامل إلى الدعم النقدي في العام المالي 2026/2027 ولكن في البرلمان لم يتم إخطارنا بأي جديد ولا يوجد موعد واضح للتطبيق.

زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية ورغيف الخبز



ولفت إلى أن دعم السلع التموينية سيزيد في الموازنة المقبلة من 127 مليار إلى 134 مليار جنيه

وأيضا هناك زيادة في دعم المواد البترولية ورغيف الخبز.

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