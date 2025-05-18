الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد تصريح رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ النواب، هل تتجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني؟

الدعم النقدي، فيتو
الدعم النقدي، فيتو

كشف عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة تصريحات الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة بشأن تحول مصر لـ الدعم النقدي بشكل كامل من موازنة 2026 -2027.

اتجاه حكومي بشأن التحول للدعم النقدي

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر: ”أن هناك اتجاها حكوميا للتحول إلى الدعم النقد بشكل كامل، لكن القرار لم يتخذ بشكل نهائي ولم يظهر في الموازنة المقبلة.

  

ولفت إلى أن الدعم النقدي قد يكون أفضل لأنه يقلل هدر الموارد ولكن هناك صعوبة في تطبيقه حال ارتفاع معدل التضخم، وأن هناك تخوفات من التحول للدعم النقدي إذا لم تكن الدراسات وافية.


شكل الموازنة من ناحية الدعم السلعي 

وأشار إلى أن الموازنة المقبلة بشكلها الحالي اشتملت على زيادات في السلع التموينية بحوالي 5% عن العام الماضي، مؤكدًا أن هناك توقعات بالتحول الكامل إلى الدعم النقدي في العام المالي 2026/2027 ولكن في البرلمان لم يتم إخطارنا بأي جديد ولا يوجد موعد واضح للتطبيق.

زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية ورغيف الخبز


ولفت إلى أن دعم السلع التموينية سيزيد في الموازنة المقبلة من 127 مليار إلى 134 مليار جنيه
 وأيضا هناك زيادة في دعم المواد البترولية ورغيف الخبز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فخرى الفقى الحكومة الدعم العينى الغاء الدعم العيني الدعم النقدي البرلمان عمرو أديب

مواد متعلقة

مدبولي: نسعى لخفض دين الموازنة لـ 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2027

وزيرة التضامن: أبرز محطات برنامج تكافل وكرامة زيادة قيمة الدعم النقدي

وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي مرهون بهذه الخطوة

حالات وقف الدعم النقدي قبل تطبيقه رسميا

5 مساعدات للفئات القادرة على العمل للمستفيدين من الدعم النقدي وفق القانون

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

من هو بديل عماد متعب في عضوية رابطة الأندية؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة نهاية تعاملات اليوم الأحد (آخر تحديث)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل الشرطة في المنام وعلاقتها بالأمان والتخلص من المخاوف

يقرؤون طلاسم، علي جمعة يوجه رسالة لمهاجمي مناهج الأزهر

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية