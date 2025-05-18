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ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 35، آسر يتلاعب بعزت ووفاة خالة حياة

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

دارت أحداث الحلقة 35 من مسلسل “آسر”، حول استمرار آسر في ضغطه العاطفي على حياة، معترفًا لها بحبه الصريح، كما أنه أصر على الاستمرار رغم تحذيراتها بأن ما يفعلانه قد يؤدي إلى خسارتهما لكل شيء ليرد آسر عليها بأنه مستعد لخسارة كل شيء ما دام ذلك يقربه منها.

على جانب آخر، يحاول عزت الهرب برفقة جابر عبر قارب متجه إلى تركيا، ولكن عند وصولهما إلى الشاطئ، يظهر رجال الخال، ما يضطرهما إلى الفرار. 

يرفض عزت الهرب من دون جابر، إلا أن الأخير يدفعه للهرب ويحثه على اللحاق بحلمه، وينجح عزت في الصعود إلى اليخت، ويلتحق به جابر، ويصله اتصال يُعطيه لعزت، ليجد أن المتصل هو الخال. 

يخبره الخال أن انتقامه لن يكون بقتله، بل بجعله يعيش لحظة عاشها مجد من قبل، عبر خيانة أقرب الناس إليه، حيث تتخذ الأحداث منحى صادمًا حين يُشهر جابر السلاح في وجه عزت، فيفهم الأخير رسالة الخال، لكن جابر يفاجئه بقتل أحد رجال الخال، موهمًا عزت بأنه لا يزال وفيا له، ويعودا إلى بيروت.

لاحقًا يتضح أن كل ما جرى ليس سوى خطة من الخال، وأن جابر لا يزال مخلصًا له ولآسر، وكل ما فعله كان لزرع الثقة الزائفة في قلب عزت.  

في هذه الأثناء، يقوم غازي بقتل خالة حياة قبل أن تتمكن من تسليم رسالة مهمة إلى مريم، ويحصل على الرسالة بنفسه، وتُقام جنازة الخالة بحضور آسر، عزت، راغب، وناي، التي تستقبل آسر وتحثه على تقديم العزاء لحياة، فيفاجئ الأخيرة بقوله إنه يشتاق إليها.  

وتختتم الحلقة أحداثها بمشهد غامض يظهر فيه شخص يهدد الخال، ويخبره بأن الخطر بات قريبًا منه، وأن الضربة هذه المرة ستكون في“أقرب الناس إليه”.

أبطال مسلسل آسر 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

 

قصة مسلسل آسر 

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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