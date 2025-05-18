إزالة جمالون مخالف بالكوم الأحمر في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

يأتي ذلك ضمن مجهودات المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة واستعادة الانضباط.





وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها لإزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة دون تهاون، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة القانون سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للإجراءات القانونية.

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بنائية أو تعديات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى لن تُقبل فيها أي تجاوزات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.