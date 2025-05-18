الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

إزالة جمالون مخالف بالكوم الأحمر في الجيزة

إزالة التعديات علي
إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

يأتي ذلك ضمن مجهودات المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة واستعادة الانضباط. 



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها لإزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة دون تهاون، مشددًا على أن أي محاولة لمخالفة القانون سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للإجراءات القانونية.

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات بنائية أو تعديات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى لن تُقبل فيها أي تجاوزات.
 

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