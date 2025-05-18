بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، انطلاق البطولة العربية الرابعة لرواد للتنس في شرم الشيخ

تحتضن مدينة شرم الشيخ البطولة العربية الرابعة لرواد للتنس، التي ينظمها الاتحاد العربي للتنس، برئاسة الشيخ أحمد الجابر العبد الله الصباح، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي خلال الفترة ١٩ مايو إلى ٢٢ مايو الجاري، على ملاعب مجمع التنس بمنطقة سوهو سكوار.



ويشارك فى البطولة ١٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٠ دول هي: مصر والكويت والأردن والعراق والبحرين واليمن وتونس وفلسطين وليبيا والجزائر

وصرح المهندس وليد سامي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وسكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس بأن هذه هى المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة شرم الشيخ البطولة العربية للرواد ليس فقط لكونها مدينة سياحية ساحرة ولكن أيضا لما تتسم به ملاعب منطقة سوهو سكوير للتنس بمواصفات متميزة واختيارها من الاتحاد الدولي للتنس لإقامة البطولات الدولية عليها

كما أكد أن البطولة سوف تشهد منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين،

فيما وجه المهندس علي المطيري أمين سر الاتحاد العربي للتنس الشكر للاتحاد المصري على استضافة البطولة وأشاد بالتنظيم وأعرب عن سعادته لزيادة عدد الدول المشاركة فى النسخة الرابعة ووجه الشكر لكل اللاعبين المشاركين فى البطولة، وأضاف إن البطولة سوف تضمن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس،



ويدير البطولة أعضاء لجنة الرواد بالاتحاد العربي للتنس المهندس أحمد قدومي والدكتورة سهام الشعبوني والدكتورة رشيقة أبو شوشة، ويرأس لجنة الحكام الكابتن أحمد والي.

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