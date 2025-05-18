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أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط

فتوى الحج للمرأة
فتوى الحج للمرأة بدون محرم، فيتو

حج المرأة، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم، بشرط أن تكون في رفقة مأمونة، مؤكدًا أن وجود المحرم هو الأفضل والأولى، لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.

هل يجوز للبنت الحج بدون محرم؟

وجاء رد الدكتور فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع  على  قناة الناس،  اليوم الأحد، على سؤال من نوران ماهر، من مركز ملوي بمحافظة المنيا، التي سألت: "هل يجوز للبنت أن تحج بدون محرم؟"، حيث قال: "الأصل أن وجود المحرم أفضل للمرأة، خاصةً في مثل هذه الرحلات التي تتضمن تنقلات ومشقة، لكن إذا لم يوجد المحرم، فلا نقول إن حجها غير صحيح".

 

الرفقة المأمونة شرط حج المرأة

وأضاف: "يجوز للمرأة أن تسافر لـ الحج إذا كانت ضمن رفقة مأمونة، أي أن تكون في إطار نظامي، كأن تكون مع مجموعة منظمة لها برنامج واضح، وإشراف إداري، ووسائل مواصلات معلومة، ومكان إقامة آمن، وتحت إشراف الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في هذه الحالة، إذ تكون المرأة مع سيدات أخريات يراعين بعضهن البعض، ويحرصن على سلامة المجموعة ككل".

وأكد على أن "الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير، وخاصةً في أداء الفرائض، وأن السفر في عصرنا الحالي اختلف عن السابق، فأصبح أكثر أمانًا وتنظيمًا، لذا لا حرج في سفر المرأة للحج دون محرم إذا توفرت شروط الأمان والرفقة المأمونة".
 

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