الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السعر الرسمى لـ 6 عملات رئيسية مقابل الجنيه بالبنك المركزى المصرى

العملات العربية والاجنبية
العملات العربية والاجنبية - فيتو

أسعار العملات العربية والأجنبية، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا بحركة التعاملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 18 مايو 2025.

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية بكام ؟

 

<span style=
أسعار العملات، فيتو

 

أسعار العملات العربية والأجنبية 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.  

سعر الدولار 

سعر الشراء 50.04 جنيه. 

سعر البيع 50.17 جنيه. 

 

سعر الدولار
سعر الدولار، فيتو

سعر اليورو

سعر الشراء 55.86  جنيه. 

سعر البيع 56.01 جنيه. 

 

سعر اليورو
سعر اليورو، فيتو

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء 66.41 جنيه. 

سعر البيع 66.61 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي

سعر الشراء 13.34 جنيه. 

سعر البيع 13.37 جنيه. 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الدينار الكويتي 

سعر الشراء 162.81 جنيه. 

سعر البيع 163.30 جنيه. 

 

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الشراء 13.62 جنيه. 

سعر البيع 13.66 جنيه.

 

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا، وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

آلية تحديد أسعار الصرف 

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو 

 

تغيرات أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

ومتابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد  أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات اسعار الصرف اسعار العملات العربية أسعار العملات العربية والأجنبية اقتصاد الجنيه المصرى مقابل العملات العملات العربية والأجنبية العملات الأجنبية سعر الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه المصري عمليات الصرف في البنوك التجارية سعر الدولار العملات العربية الاستثمار

مواد متعلقة

خبيرة: الصين تنوع استثماراتها بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية لهذه الأسباب

خبيرة أسواق مال تكشف الأسهم الأكثر ارتفاعا وهبوطا بتداولات اليوم الأحد

البورصة تتلون بالأحمر وتخسر 17 مليار جنيه، القوى البيعية للعرب والأجانب تسيطر على التداولات لجني الأرباح، وخبراء يكشفون قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بجلسة اليوم

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18 مايو 2025

360 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم السبت (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 17 مايو 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في "المركزي" والبنوك المصرية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

نجم الأهلي ينهي اتفاقه للانتقال لـ السويحلي الليبي

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

من هو بديل عماد متعب في عضوية رابطة الأندية؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف علي سعر الألومنيوم اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة نهاية تعاملات اليوم الأحد (آخر تحديث)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل الشرطة في المنام وعلاقتها بالأمان والتخلص من المخاوف

يقرؤون طلاسم، علي جمعة يوجه رسالة لمهاجمي مناهج الأزهر

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية