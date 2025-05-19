ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

مقام إبراهيم، مع بدء موسم الحج يثار التساؤل حول قصة مقام إبراهيم وفضائله ويجيب هذا التقرير عن جميع الأسئلة حول هذا المكان المقدس.

مقام إبراهيم

مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه البيت، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه للبيت، قال: ( فعند ذلك رفعا - إبراهيم وإسماعيل - القواعد من البيت؛ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ).

مقام إبراهيم وما حكمة الصلاة عنده وما يقرأ فيها

صفة مقام إبراهيم

ويشير المؤرخون إلى أن صفة حَجَر مقام إبراهيم أنه رخْو من نوع حجر الماء، ولم يكن من الحجر الصوان، وهو مربع ومساحته خمسون سنتيمترا في مثلها طولًا وعرضًا وارتفاعًا، وفي وسطه أثر قدمي إبراهيم الخليل على شكل حفرتين بيضويتين مستطيلتين.

وكان المقام ملاصقًا لجدار الكعبة المشرفة واستمر كذلك إلى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد أخره عن جدار الكعبة الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.

وكان أول من حلاّه الخليفة المهدي حيث بعث بألف دينار لتضبيب المقام بالذهب.

وفي عهد أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله جعل ذهبًا فوق الذهب بأحسن منه عملا وكذلك في خلافة المتوكل ومن عامل مكة علي بن الحسن العباسي.

والمقام قبة عالية من خشب ثابتة قائمة على أربعة أعمدة دقاق،وحجارة منحوتة بينهما أربعة شبابيك من حديد من الجهات الأربع ومن الجهة التي يدخل إلى المقام، والقبة مما يلي المقام منقوشة مزخرفة بالذهب ومما يلي السماء مبيضة.

وأما موضع المصلى فإنه ساباط مزخرف على أربع أعمدة، فهما عمودان عليهما القبة، وهو متصل بها، وهو مما يلي الأرض منقوش مزخرف بالذهب ومما يلي السماء مبيض منور.

وجُددت قبة المقام عدة مرات، حيث أزيلت في عهد الملك فيصل - رحمه الله - المقصورة التي عليه وجعله في غطاء بلوري تحقيقًا للقرار الصادر عن رابطة العالم الإسلامي.. تفاديًا لخطر الزحام أيام موسم الحج، وقد أزاح الملك فيصل الستار عن المقام بغطائه البلوري في حفل بهيج عام 1387 هـ.

وفي عهد خـادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - رمم محـل مقام إبراهيم عليه السلام، وفي هذا الترميم تم استبدال الهيكل المعدني الذي كان مركبًا على مقام إبراهيم عليه السلام بهيكل آخر جديد مصنوع من نحاس ذي جودة عالية، كما تم تركيب شبك داخلي مطلي بالذهب، وتم استبدال كساء القاعدة الخرسانية للمقام التي كانت مصنعة من الجرانيت الأسود ورخام بقاعدة أخرى، مصنعة من رخام كرارة الأبيض الصافي، والمحلى بالجرانيت الأخضر ؛ ليماثل في الشكل رخام الحِجِر، وشكل الغطاء البلوري مثل القبة نصف الكرة، ووزنه (1.750) كجم، وارتفاعه (1.30) متر، وقطره من الأسفل (40) سم، وسمكه (20) سم من كل الجهات، وقطره من الخارج من أسفله (80) سم، ومحيط دائرته من أسفله (2.51)م.

وأصبح محل المقام بعد هذه التحسينات انسيابيًا وقبل ذلك كان مضلعًا، وقد شملت التحسينات الهيكل والقبة والهلال إضافة إلى القاعدة الخرسانية، وتمت هذه الترميمات مع الحرص الشديد على عدم تحريك المقام من موقعه.

فضل مقام إبراهيم

فضَّل الله عز وجل هذا الحجر وجعله آية من آياته، فقال تعالى: { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم } (آل عمران:96-97).

وأمر تعالى بأن يُصَلَّى عنده، فقال سبحانه: { وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125).

وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين { قل هو الله أحد } و{ قل يا أيها الكافرون }).

ومن فضائله أنه ياقوتة من يواقيت الجنة كما ورد في الحديث برواية الترمذي: الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب".، ومن فضائله أن إبراهيم عليه السلام وقف عليه كما أمره الله عز وجل.

مقام إبراهيم وما حكمة الصلاة عنده وما يقرأ فيها

الحكمة من الصلاة عند مقام إبراهيم

لم يرد في السنة النبوية حديث يبين الحكمة والسبب من الصلاة عند مقام إبراهيم إلا أن الصلاة عند مقام إبراهيم هو أمر تعبدي؛ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ تخصيص الصلاة عند مقام إبراهيم -عليه السلام-، تحديدًا عند أثر الصخرة التي اعتلاها -عليه السلام- في بناء البيت لم يكن مخصصًا في بداية التشريع؛ إنّما كان الأمر باتخاذ المقام مصلى مشمولًا بالصلاة في المسجد الحرام، ثم نزل بعد ذلك على النبي -صلى الله عليه وسلم- التخصيص والتشريع؛ حيث وافق ذلك إشارة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وكذلك الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- واتباع هديه؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يُصلي عند المقام بعد الطواف؛

ماذا يقرأ المصلي عند مقام إبراهيم

في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: (... ثُمَّ نَفَذَ إلى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عليه السَّلَام، فَقَرَأَ: "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، فَجَعَلَ المَقَامَ بيْنَهُ وبيْنَ البَيْتِ... وكانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" وَ"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"...).



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