الأحد 18 مايو 2025
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دين ودنيا

عالم أزهري: الحج مقام من مقامات العروج الروحي

موسم الحج، فيتو
موسم الحج، فيتو

أوضح الدكتور عصام الروبي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على أن فريضة الحج تمثل تجربة روحية فريدة، حيث يتجرد فيها المسلم من دنياه، ويرتدي لباس الإحرام الذي يوحد بين الفقير والغني، الأمير والعامي، ليقفوا جميعًا بين يدي الله متساوين في العبودية، مستشعرين مقام القرب منه.

 

مشاعر الحجيج خلال مناسك الحج

وقال خلال حواره مع قناة “أزهري”، إن الحج ليس فقط انتقالًا جسديًا إلى مكة المكرمة، بل هو انتقال في الوجدان والضمير، ومواجهة صادقة للذات، حيث يعترف العبد بذنوبه ويطلب الغفران بعينين دامعتين وقلب خاشع، وهو ما يشعر به الحجاج حين يقفون على عرفات أو يطوفون بالكعبة المشرفة.

 

مقامات العروج الروحي 

وأضاف أن مشاعر الحجاج التي تنعكس في دعائهم وخشوعهم تؤكد أن الحج مقام من مقامات العروج الروحي، حيث تتحول الرحلة إلى مزيج من الرجاء والخوف واليقين، يعبّر فيها الحاج عن ضعفه أمام قوة الله، ويتمسك بأمل واسع في رحمته.

وتناول في حديثه أبعادًا مهمة في زيارة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن وجود الحاج في روضة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على السكينة ويُشعره بأنه في حضرة من غيّر وجه التاريخ بنور الهداية، مضيفًا أن زيارة المدينة تُعد استكمالًا روحانيًا لفريضة الحج، حيث يتصل الحاج بسيرة الرسول ومواقفه، ويشعر بعمق المحبة والامتنان.

ولفت إلى أن الشوق لأداء هذه الفريضة هو من علامات صدق الإيمان، وأن من حال بينه وبين الحج حائل، فإن الله يكتب له الأجر بنيته، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”.

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