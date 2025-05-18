وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة تنمية للبترول

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حاليًا خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مختلف مواقع العمل البترولى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى بالتوازى مع جهود تعزيز كفاءة العمليات والأداء من خلال الحلول الرقمية المتطورة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمال عام 2024 للشركة التي تعد ذراعًا رئيسيًا لقطاع البترول في تقديم الخدمات والحلول الفنية والرقمية المتخصصة لحقول انتاج البترول وأنشطة حفر الآبار، الى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج.

خفض تكلفة العمليات وتقليل الاستهلاك

وأضاف الوزير أن هذه الجهود تستهدف خفض تكلفة العمليات وتقليل الاستهلاك والهدر دون المساس بكفاءتها مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويعود بالنفع على القطاع والدولة، مشيرًا إلى أن شركات البترول المصرية أثبتت أنها قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمستويات عالمية وتتوسع حاليًا فى الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة داخل وخارج مصر وفتح أسواق جديدة لها فى مختلف المجالات.

ووجه الوزير الشركة بالعمل التعاونى لنمو الشركة فى مجالات العمل التنافسية واعداد خطة عمل لإمكانية دخولها فى الأنشطة التعدينية فى المستقبل.

2مليون ساعة عمل آمنة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

وأوضح المهندس مصطفى عامر رئيس شركة تنمية للبترول، أن الشركة حققت أكثر من 2 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، تأكيدًا على التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التي تأتى في مقدمة أولوياتها، حيث نجحت الشركة وفق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول الى " صفر حوادث " دون تسجيل أى إصابات تعطل العمل او حوادث طرق او حرائق او خسائر بالمعدات، فيما تم الحصول خلال العام على شهادات الأيزو المتكاملة الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

إجمالي تعاقدات مع 44 شركة

وأشار الى مواصلة شركة تنمية زيادة حجم أعمالها والتعاون مع شركات قطاع البترول خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي التعاقدات التي تنفذها 115 عقدًا مع 44 شركة تشمل تقديم 36 خدمة متنوعة منها 24 عقدًا جديدًا نجحت الشركة خلال عام 2024 في اضافتها الى اجمالى تعاقداتها، بما يعكس ثقة شركات قطاع البترول في شركة تنمية.

وقد ساهم تنامى حجم اعمال الشركة في تحقيق قفزة في صافى أرباح ارباحها بعد الضريبة الى 533 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه عام 2023 بزيادة نسبتها 383%.

وأكدت شركة تنمية ريادتها في مجال تسهيلات الإنتاج المبكر من الآبار الجديدة، حيث تقوم بتشغيل نحو 50 محطة إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 41 ألف برميل يوميًا.وفي إطار خطتها لتلبية احتياجات العملاء، أضافت الشركة مؤخرًا مستودعات تخزين بسعة 10 آلاف برميل إلى أصولها لتعزيز قدراتها وضمان الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء والعملاء.

كما قامت الشركة بتنفيذ 5 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول شركات بتروفرح، وأوسوكو، وخالدة، وعجيبة، ونوربتكو، بهدف توفير احتياجات الآبار من الطاقة اللازمة للتشغيل، بالاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام السولار لخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود التقليدي من خلال بديل مستدام لتشغيل الآبار مثل الطاقة الشمسية.

حضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

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