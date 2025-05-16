مودرن سبورت يخطف فوزا ثمينا من الإسماعيلي بالدوري

خطف فريق مودرن سبورت فوزا هاما بهدفين لهدف على فريق الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية

تقدم الإسماعيلي بهدف لإيرك تراوري في الدقيقة 29 من الشوط الأول فيما تعادل محمد هلال لمودرن من ركلة جزاء في الدقيقة 51 وتقدم هلال لمودرن بالهدف الثاني في الدقيقة 76

شهد الشوط الثاني تفوقا لفريق مودرن، بفضل تغييرات عبد الحق بن شيخة المدير الفني لمودرن مما ساعد الفريق على تعديل النتيجة من الهزيمة بهدف، للفوز بهدفين لهدف، وحاول لاعبو الإسماعيلي جاهدين تعديل النتيجة وكثفوا ضغطهم على فريق مودرن إلا أنهم فشلوا في تحقيق التعادل

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة كاملة للإسماعيلي الذي أضاع ثلاث فرص محققة اصطدمت كلها بالقائمين الأيمن والأيسر لكريم عماد حارس مودرن.

وشهد اللقاء إصابة حاتم سكر لاعب الإسماعيلي بإصابة بالغة ما أدى إلى استبداله في الدقيقة الرابعة من الشوط.

وبهذه النتيجة يصبح مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة والإسماعيلي في التاسع ب19 نقطة

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، أحمد مصطفى

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، معتز زدام، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت بالدوري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عماد حمدى

الوسط: محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: نادر فرج

البدلاء: عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، على الملوانى، هشام محمد، أحمد الشيخ، محمد عبد السميع، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عبد الله السعيد.

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