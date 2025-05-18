وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة خدمات البترول الجوية "PAS"

عقدت الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية "PAS" برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2024.

وخلال الاجتماع، اثنى المهندس كريم بدوى على دور شركة خدمات البترول الجوية "PAS" فى النقل خاصة نقل العاملين فى مناطق البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البرية او البحرية، لافتًا إلى هذا الدور سوف يتنامى مع الانطلاقة الجديدة لقطاع التعدين خاصة بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

واوضح بدوى ان العنصر البشري من اهم العناصر فى منظومة العمل البترولى، وعليه يجب الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والصيانة المستمرة لاسطول الشركة من الطائرات والعمل على تحديثه ليواكب المعايير العالمية.

دور مهم لشركة "PAS" فى نقل العاملين فى مناطق البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز



كما وجه بدوى بضرورة وضع خطة مستقبلية خلال خمس سنوات قادمة والعمل على تنفيذها لتعظيم إيرادات الشركة والتوسع فى أعمالها والعمل على تسويقها جيدا سواء داخل قطاع البترول او المجالات الاخرى المرتبطة بنشاط الطيران داخل او خارج مصر، والعمل على التعاون والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق تلك الخطة بدعم كامل من الوزارة.

واطمئن المهندس كريم بدوى على اطقم الشركة وأسطولها من الطائرات فى دولة ليبيا الشقيقة بعد الأحداث التى شهدتها مؤخرا.

عقود جديدة وتجديد ومد عقود أخرى داخل وخارج مصر

واستعرض اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية "PAS" أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن هذا العام شهد بالاضافة الى تعاقدات الشركة السارية مع عملائها من شركات البترول والغاز سواء بالنسبة للطائرات الهليكوبتــر وطائرات الجناح الثابت، توقيع عقود جديدة وتجديد ومـد عقود أخرى باستخدام إسطول طائرات الشركة البالغ 39 طائـرة (31 طائرة هليكوبتر مـن طرازات متنوعة، وعدد 8 طائـرات جنــاح ثابت)، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة فلاي أويا الدولية، وهي شركة ليبية ذات مسؤولية محدودة، تم بموجبها إيجار 3 طائرات هليكوبتر من طراز AW139 للعمــل مـن مطار معيتيقة الدولي، ومطار مالطا الدولى لصالح شركة ميليتة للنفط، كما تم تجديـد التعاقـد مع شركـة بريستـو نيجيريـا لإيجـار طائرة هليكوبتر طـراز EC-135 للعمل في نيجيريا لصالح شركة شيفرون في مجال النفـط والغـاز، وأضاف أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة ليوناردو للهليكوبتر لشراء خمس طائرات هليكوبتر من طراز AW169 الحديثة بدلا من طائرات الهليكوبتر من طراز BELL412 لخدمة عملائنا في منطقة خليج السويس، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة بالسعى الدائم لمواكبة التقدم التكنولوجى، ومتابعـة أحـدث ماوصلت اليه صناعة الطيران، وما يرتبط به من تحديث اسطولها بما يتوافق مع متطلبات شركات النفط والغاز العالمية، وللاستعداد والجاهزية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية بأحدث الطرازات.

وأوضح أن الشركة نفذت حوالي 30 ألف ساعة طيران تم خلالها نقل ما يقرب من 750 ألف راكب حقق منهم أسطول الهليكوبتر ما يقرب من 20 ألف ساعة طيران، من مختلف مواقع عمليات الشركة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالاضافة الى نيجيريا وليبيا وتضمنت العمليات تنفيذ 12 طلعة إخلاء طبى فى أزمنة قياسية، كما حقق أسطول الجناح الثابت ما يقرب من 10 آلاف ساعة طيران وتشمل هذه الساعات الرحلات الخاصة بقطاع البترول والرحلات السياحية الداخلية والتى تغطى كافة أنحاء الجمهورية والرحلات السياحية الخارجية الى دول مثل الاردن والسعودية ولبنان ومونتنجرو واليونان وتركيا.

وأكد أن الشركة تولى اهتماما كبيرا لدعم القوى العاملة وتطوير مهاراتهم باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الأساسية للشركة، كما تحرص الشركة على الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ أعمال تفتيش دورية على إجراءات السلامة بجميع المواقع للعمل على زيادة وعي العاملين وعقد مؤتمرات السلامة بصفة دورية، وتجارب لحالات الطوارئ الخاصة بالطيران وتجارب الحريق بالتعاون مع العملاء، وفى مجال ترشيد وتحسين الطاقة تم إنشاء محطة طاقة شمسية قدره 35 كيلو وات بموقع رأس غارب بالإضافة الى تركيب سخانات شمسية بمواقع الشركة مما أدى إلى توفير 30% من الاستهلاك من واقع القراءات وخفض الانبعاثات الكربونية بقدر 84 طن مكافئ، وكذلك تركيب أنظمة ذكية فى جميع المواقع لمتابعة استهلاك الطاقة مما حقق وفـر سنوي بنسبة 7% من استهلاكات الطاقة على مستوى الشركة ورفع كفاءة أداء التكييف المركزى، وأيضًا تحرص الشركة في التوسع في تطبيق التحول الرقمي في تنفيذ نظام لإدارة السلامة SMS والذى يساعد على إدارة المخاطر وتحليل البيانات لضمان أعلى معايير السلامة، وكذلك تنفيذ نظام لإدارة صيانة الطائرات من خلال رقمنة سير العمل وإدارة المخزون AMOS مما يعزز كفاءة التشغيل، وقد تم الإنتهاء من التنفيذ بنسبة 95% وسيتم التشغيل الفعلى خلال عام 2025.

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسبة امل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصادية، ونيرى جامارا ممثل شركة بريستو، والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

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