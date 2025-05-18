المجتمعات العمرانية تكشف حقيقة تعديل اشتراطات الأراضي الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لتشمل كل المشروعات والأراضي على عمق ٥ كيلو مترات من الطريق بدلا من كيلو واحد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى هي على عمق كيلو واحد فقط، وأن ما تردد عار تماما من الصحة.

وناشدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات بشأن الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، مطالبةً بإستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ودرء الشائعات.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 3972 وحدة سكنية بمواصفات صديقة للبيئة نموذج "الإسكان الأخضر" بمدينة العاشر من رمضان، بجانب مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية والمرافق بتوسعات المدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان نحو توفير الخدمات والمسكن الملائم للمواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميم مفاهيم التنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، وضمن استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن، كما أن مشروعات تطوير المناطق الصناعية تأتي في ضوء توفير البنية الأساسية الجيدة لدعم الصناعة بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات الإسكان والتطوير والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، حيث شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والالتزام بالمواصفات القياسية، بجانب الاهتمام والمتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقع مشروع "الإسكان الأخضر" في منطقتي الخدمات الإقليمية وحدائق العاشر بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية يضم 90 عمارة سكنية، تشمل 1842 وحدة بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا كاملة المرافق، وقد بلغت نسبة الإنجاز به 70%، مضيفًا أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة حدائق العاشر يضم 109 عمارات، تحتوي على 2130 وحدة سكنية بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا للوحدة كاملة المرافق، وبلغت نسبة الإنجاز به 65%.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، المناطق الصناعية A1 وA2، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وأعمال فرمة الطرق، تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.

كما تفقد رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد قطر 900 مم، الناقل لتصرفات جنوب غرب المدينة، والذي يُعد من المشروعات الأساسية لدعم التوسعات العمرانية والصناعية بالمنطقة، وتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بشكل عام.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، الحي العاشر والحي الرابع عشر، بهدف الوقوف على احتياجات السكان ورصد حالة الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.

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