المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، الذي يوافق الأربعاء القادم 21 مايو2025.

ويُقام مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان “الإبداع والهوية.. صوت الشعوب” وتتوزع فعالياته التي تبدأ من الثانية عشر ظهرًا حتى العاشرة مساءً بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، على أربع جلسات يشارك فيها متحدثون من أجيال متنوعة ومجالات فنية متعددة، وتصاحب الجلسات فعاليات وعروض فنية.

الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي

تُفتتح الجلسة الأولي في تمام الثانية عشرة ظهرا تحت عنوان “الإبداع النسوي وقضايا التنوع” وتدير الجلسة الناقدة المسرحية هند سلامة بينما تضم قائمة المتحدثين: المخرجتان عبير على وعبير لطفي والفنانة القديرة عايدة فهمي.

ويعقب الجلسة الأولى عرض لـ (فنون الأراجوز) يُقدمه الفنان ناصر عبد التواب بمعاونة الفنان محمد عبد الفتاح.

وتبدأ الجلسة الثانية في الثانية والنصف وتستمر حتى الرابعة مساءً تحت عنوان: ( الفنون الشعبية... الهوية وقضايا التنوع الثقافي) ويتحدث فيها الدكتور خالد أبو الليل، والدكتور نيفين محمد خليل والفنان الموسيقي محمد عزت، ويدير الجلسة الدكتور محمد أمين عبدالصمد.

وعقب استراحة مدتها ساعة تبدأ الجلسة الثالثة تحت عنوان (المسرح المصري وقضايا التنوع) ويتحدث فيها: المخرج الكبير ناصر عبد المنعم, والفنانة القديرة وفاء الحكيم، والفنان الفنان فادي فوكيه، والمخرج حمدي حسين، ويدير الجلسة المخرج أحمد شوقي عبد الرؤوف.

ورابع وآخر جلسات المؤتمر ستكون بعنوان: (الموسيقى.. الهوية وقضايا التنوع الثقافي) ويديرها الشاعر الغنائي والناقد فوزي إبراهيم، وتضم قائمة المتحدثين فيها: الفنان الدكتور أحمد إبراهيم، والشيخ محمود ياسين التهامي، الدكتور محمد حسني، الدكتور جمال عبد الحي.

وتقوم الإعلامية سالي سعيد بتقديم الفعاليات ببرنامج المؤتمر، وسيتم تقديم (عرض حكي) يقدمه الفنان محمد عبد الفتاح (كابالا) بمشاركة كل من: الفنان ربيع زين محمود، والفنان أحمد عادل إبراهيم.

ثم يكرم المؤتمر عددًا من رموز الثقافة المصرية وفنونها, فيكرم الإعلامية الكبيرة نانو حمدي، المخرج والناقد والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الناقد المسرحي عبد الرازق حسين، الدكتور الفنان عاطف عوض، والفنانة الكبيرة فاطمة سرحان.

وتصاحب فعاليات المؤتمر مشاركة المعهد العالي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون بعرض متحفي للأزياء الشعبية، ويقام كذلك معرضًا لكتب وإصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.

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