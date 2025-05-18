مصرع مسافرة وإصابة اثنين في سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الدولي

أعربت وزارة الطيران المدني عن خالص أسفها وتعازيها في ضوء الحادث الذي وقع صباح اليوم داخل صالة السفر الدولي رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، ما أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين آخريين، وذلك أثناء انتظارهما للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة شركة "سكات" رقم DV 2570.

سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الدولي

وأكدت وزارة الطيران المدني في بيان لها أنه تم نقل الركاب على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وبالرغم من الجهود الطبية المكثفة، توفيت إحداهن متأثرة بإصابتها، بينما استقرت حالة الراكبتين المصابتين بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، تم إخطار النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كما تم السماح بإقلاع الرحلة بعد اتخاذ جميع التدابير الفنية والأمنية المطلوبة، مع استثناء السيدة المصابة وابنتها من السفر، وتوفير الإقامة لهما بأحد الفنادق لحين استكمال الرعاية الصحية اللازمة.

متابعة وزارة الطيران المدني للحادث

وفي إطار حرص الدولة المصرية على التواصل الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم، تم عقد اتصال بين وزير الطيران المدني، والقنصل الفخري لدولة كازاخستان، والقنصل الكازاخي بالقاهرة، تم خلاله نقل خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، والتأكيد على فتح تحقيق رسمي شفاف من جانب النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الدعم الكامل للركاب وأسرهم.

كما أصدر وزير الطيران المدني توجيهاته لكل من المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالتوجه إلى مطار شرم الشيخ فور وقوع الحادث والقيام بمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على حالة الركاب والمسافرين، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والراحة اللازمة لجميع الركاب؛ هذا إلى جانب توفير إقامة لنجل السيدة المتوفاة لحين استكمال الإجراءات التنسيقية ذات الصلة التي تتم حاليًا مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة.

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