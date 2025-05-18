الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصرع مسافرة وإصابة اثنين في سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الدولي

مطار شرم الشيخ الدولي
مطار شرم الشيخ الدولي

أعربت وزارة الطيران المدني عن خالص أسفها وتعازيها في ضوء الحادث الذي وقع صباح اليوم داخل صالة السفر الدولي رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، ما أسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين آخريين، وذلك أثناء انتظارهما للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة شركة "سكات" رقم DV 2570.

سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ الدولي

وأكدت وزارة الطيران المدني في بيان لها أنه تم نقل الركاب على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وبالرغم من الجهود الطبية المكثفة، توفيت إحداهن متأثرة بإصابتها، بينما استقرت حالة الراكبتين المصابتين بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، تم إخطار النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. كما تم السماح بإقلاع الرحلة بعد اتخاذ جميع التدابير الفنية والأمنية المطلوبة، مع استثناء السيدة المصابة وابنتها من السفر، وتوفير الإقامة لهما بأحد الفنادق لحين استكمال الرعاية الصحية اللازمة.

متابعة وزارة الطيران المدني للحادث 

وفي إطار حرص الدولة المصرية على التواصل الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم، تم عقد اتصال بين وزير الطيران المدني، والقنصل الفخري لدولة كازاخستان، والقنصل الكازاخي بالقاهرة، تم خلاله نقل خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، والتأكيد على فتح تحقيق رسمي شفاف من جانب النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الدعم الكامل للركاب وأسرهم.

كما أصدر وزير الطيران المدني توجيهاته لكل من المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالتوجه إلى مطار شرم الشيخ فور وقوع الحادث والقيام بمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على حالة الركاب والمسافرين، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والراحة اللازمة لجميع الركاب؛ هذا إلى جانب توفير إقامة لنجل السيدة المتوفاة لحين استكمال الإجراءات التنسيقية ذات الصلة التي تتم حاليًا مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الطيران المدني وزارة الطيران مطار شرم الشيخ الدولي مطار شرم الشيخ كازاخستان

مواد متعلقة

توافد الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى السعودية (فيديو)

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية