دي بروين يتلقى عرضا جديدا من الدوري الإيطالي

يتفاوض نابولي الإيطالي للحصول على خدمات النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





نابولي يرغب في ضم بروين



ووفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، يتضمن عرض نابولي الحالي عقدًا لمدة عامين، بقيمة 7 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت.



ويتقاضى دي بروين مع السيتي - قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري - 20 مليون يورو سنويًا، لكنه مستعد لتخفيض راتبه إلى نحو 10 ملايين يورو.



ومن المتوقع أن يجتمع اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، مع ممثلي نابولي الأسبوع المقبل، لمواصلة التفاوض حول التفاصيل المالية للصفقة.

كما يُنتظر أن يلتقي دي بروين بشكل مباشر، مع المدرب الإيطالي للبارتينوبي، أنطونيو كونتي.

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