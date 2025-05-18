الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يدرس إعارة أحمد رضا في هذه الحالة

احمد رضا
احمد رضا

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك تفكيرا في إعارة أحمد رضا لاعب خط الوسط الموسم القادم حال التعاقد مع لاعب خط وسط جديد بخلاف التونسي محمد علي بن رمضان. 

أضاف المصدر: هناك قناعة بضرورة خروج أحمد رضا للإعارة نهاية الموسم والتعاقد مع لاعب آخر ليدعم خط الوسط مع التونسي بن رمضان لاعب فرينكافورسي المجرى الذي وقع للنادي الأهلي لمدة اربع مواسم. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي أحمد رضا اخبار الأهلي

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