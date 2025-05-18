الأحد 18 مايو 2025
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سياسة

محامو 5 محافظات يلتزمون بالإضراب أمام محاكم الجنايات رفضا لزيادة الرسوم القضائية

محامو طنطا، فيتو
محامو طنطا، فيتو

امتنع محامو 5 محافظات في الوجه البحري، وهي  الدقهلية، والبحيرة، الشرقية، والقليوبية، والغربية، عن الحضور محاكم الجنايات اليوم، في إضراب دعت إليه النقابة العامة للمحامين، احتجاجًا على القرار الصادر عن محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية.  

تحرك جماعي ضد زيادة الرسوم القضائية 

ويأتي هذا التحرك في إطار قرار جماعي صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، حيث تقرر الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الأحد.

 

غرفة عمليات المحامين 

ويتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات  على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.                

إحالة المحامين المخالفين للتأديب  

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات التي سبق الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية. 

التزام المحامين بقرار الإضراب 

وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الأعضاء الذين التزموا بالقرار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام؛ بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.  

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