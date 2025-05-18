مصر للمعلوماتية تعلن عن منحة دراسية باسم رئيستها الراحلة ريم بهجت

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية أمس السبت حفل تأبين للراحلة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية، وذلك اعترافا بدورها الكبير في تأسيس الجامعة وتحقيقها العديد من الإنجازات والنجاحات، بفضل تفانيها ورؤيتها وجهودها الممتدة على أكثر من أربعين عاما في خدمة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وريادتها في تخصص من أهم علوم المستقبل وهو الذكاء الاصطناعي.

حفل تأبين د. ريم بهجت

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،خلال حفل التأبين: إن الدكتورة الدكتورة ريم بهجت قدمت مسيرة عطاء في خدمة العلم والتعليم الجامعي في مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية التي عملت بها، وما قدمته من خدمات جليلة للوطن عبر عضويتها في المجلس الاستشاري لخبراء وعلماء مصر.

د. أحمد حمد خلال حفل التأبين

وقال الدكتور أحمد حمد، القائم بعمل رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الحفل جاء تخليدا لذكراها كي تكون منارة ملهمة للأجيال القادمة، مشددا على ضرورة الحرص على تعريف المشاركين من طلاب الجامعة وتلاميذ وزملاء الراحلة الفاضلة، بمسيرتها، وموضحا أن التأبين هو رسالة إلى رجال العلم بأن العمل الصالح يبقى مثمرا وإن رحل صاحب هذا العمل.

حفل تأبين د. ريم بهجت

تخصيص منحة دراسية للمتفوقين باسم ريم بهجت

وأعلن المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية والتحول الرقمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، خلال حفل التأبين عن موافقة مجلس أمناء الجامعة على تخصيص جامعة مصر للمعلوماتية منحة دراسية للمتفوقين باسم الدكتورة ريم بهجت، من العام الدراسي المقبل.

وشارك في حفل التأبين، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية حيث ألقى كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، كما شارك أيضا عدد من رؤساء الجامعات.

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