الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

نشوب حريق في مطعم شهير بالنزهة

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في منطقة النزهة، دون وقوع أي إصابات.


حريق مطعم بالنزهة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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